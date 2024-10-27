Взрывы в Харькове: КАБы упали в трех районах, две пострадавшие (дополняется)
Четыре вражеских КАБа, по предварительным данным, упали в трех районах Харькова: Шевченковском, Киевском и Салтовском. Две женщины пострадали в Салтовском и Шевченковском районах.
Дополнено в 21:25. Стало известно, что в Шевченковском районе также пострадала женщина.
Дополнено в 21:15. В Шевченковском районе повреждены частные дома. Без пострадавших.
Одно из попаданий было в землю. Повреждена хозяйственная постройка.
Дополнено в 21:02. В Салтовском районе в результате «прилета» поврежден частный дом, пострадала женщина.
Дополнено в 20:50. Четыре попадания зафиксировали в Шевченковском, Киевском и Салтовском районах. О пострадавших и разрушениях информация уточняется, пишет мэр Игорь Терехов.
На эту минуту вызовов о пострадавших не поступало, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
20:42. Несколько взрывов прогремело в Харькове после 20:35. О КАБах в направлении города предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.
То, что Харьков атакуют авиабомбами, подтверждает мэр Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, кабы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 21:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре вражеских КАБа, по предварительным данным, упали в трех районах Харькова: Шевченковском, Киевском и Салтовском".