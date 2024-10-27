Взрывы в Харькове: КАБы упали в трех районах, две пострадавшие (дополняется)

Четыре вражеских КАБа, по предварительным данным, упали в трех районах Харькова: Шевченковском, Киевском и Салтовском. Две женщины пострадали в Салтовском и Шевченковском районах.

Дополнено в 21:25. Стало известно, что в Шевченковском районе также пострадала женщина.

Дополнено в 21:15. В Шевченковском районе повреждены частные дома. Без пострадавших.

Одно из попаданий было в землю. Повреждена хозяйственная постройка.

Дополнено в 21:02. В Салтовском районе в результате «прилета» поврежден частный дом, пострадала женщина.

Дополнено в 20:50. Четыре попадания зафиксировали в Шевченковском, Киевском и Салтовском районах. О пострадавших и разрушениях информация уточняется, пишет мэр Игорь Терехов.

На эту минуту вызовов о пострадавших не поступало, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

20:42. Несколько взрывов прогремело в Харькове после 20:35. О КАБах в направлении города предупреждало командование Воздушных сил ВСУ.

То, что Харьков атакуют авиабомбами, подтверждает мэр Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает быть в укрытиях.