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Войска РФ активно шли на позиции защитников на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 17:00   27.10.2024
Елена Нагорная
Войска РФ активно шли на позиции защитников на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

13 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и дважды — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонительные рубежи в районе Волчанска, защитники отбили эти атаки.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боев еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и дважды — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".