Войска РФ активно шли на позиции защитников на Купянском направлении — Генштаб

13 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и дважды — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонительные рубежи в районе Волчанска, защитники отбили эти атаки.

На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боев еще продолжаются. Ситуация контролируемая.