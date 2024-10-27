Войска РФ активно шли на позиции защитников на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
13 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и дважды — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали оборонительные рубежи в районе Волчанска, защитники отбили эти атаки.
На Купянском направлении противник активно шел на позиции украинских подразделений в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боев еще продолжаются. Ситуация контролируемая.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 17:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 раз атаковали военные РФ с начала суток на Купянском направлении и дважды — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".