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Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ

Події 17:00   27.10.2024
Олена Нагорна
Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

13 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та двічі – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі у районі Вовчанська, захисники відбили ці атаки.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боїв ще тривають. Ситуація контрольована.

Читайте також: Кругляківка по суті – вже лінія фронту, але там лишаються люди – голова Куп’янської РВА

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та двічі – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".