Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ

13 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та двічі – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі у районі Вовчанська, захисники відбили ці атаки.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боїв ще тривають. Ситуація контрольована.