Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
13 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та двічі – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі у районі Вовчанська, захисники відбили ці атаки.
На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боїв ще тривають. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 17:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 разів атакували військові РФ від початку доби на Куп’янському напрямку та двічі – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00".