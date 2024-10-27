Кругляківка по суті – вже лінія фронту, але там лишаються люди – Канашевич

На лівобережжі Куп’янського району Харківської області лишається приблизно 2450 осіб, потік людей, які бажають евакуюватися, трохи знизився, розповів в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Він констатував, що військові РФ застосовують артилерію та міномети, завдають ударів КАБами, а минулого тижня на Куп’янськ скинули ОДАБ-1500. Сьогодні під обстрілами були Курилівська та Кіндрашівська громади.

“У селі Кругляківка отримала поранення жінка 1948 року народження “, – нагадав Канашевич. – Це село по суті – вже лінія фронту. На жаль, місцеві мешканці у нас там ще намагаються залишатися навіть за таких умов… Я б не назвав це супротивом. Люди приймають для себе рішення, що вони поїдуть за певних умов та обставин. Ми вже неодноразово звертали увагу, що як тільки починаються активні обстріли, люди починають збиратися виїжджати. Обстріли трохи вщухають, стає десь тихіше – люди намагаються повертатися. Наразі у нас важка ситуація з функціонуванням критичної інфраструктури. На лівому березі немає світла, газу та води. І це стало для людей певною межею, щоб приймати рішення та виїжджати. Але це здебільшого стосується багатоповерхівок. Люди, які проживають у приватних будинках, навіть за умов постійних обстрілів та відсутності світла намагаються все одно залишатися у своїх домівках”.

Він також зазначив, що зменшення інтенсивності атак керованими авіабомбами на Куп’янщині не фіксують, і є розуміння, що такі обстріли будуть постійними.