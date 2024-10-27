Кругляковка по сути — линия фронта, но там остаются люди — глава Купянской РВА

На левобережье Купянского района Харьковской области остается примерно 2450 человек, поток людей, желающих эвакуироваться, немного снизился, рассказал в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Он констатировал, что военные РФ применяют артиллерию и минометы, наносят удары КАБами, а на прошлой неделе на Купянск сбросили ОДАБ-1500. Сегодня под обстрелами были Куриловская и Кондрашевская громады.

«В селе Кругляковка получила ранение женщина 1948 года рождения, — напомнил Канашевич. — Это село по сути — уже линия фронта. К сожалению, местные жители там еще пытаются оставаться даже при таких условиях… Я бы не назвал это сопротивлением. Люди принимают для себя решение, что они поедут при определенных условиях и обстоятельствах. Мы уже неоднократно обращали внимание, что как только начинаются активные обстрелы, люди начинают собираться выезжать. Обстрелы немного стихают, становится где-то тише — люди пытаются возвращаться. Сейчас у нас тяжелая ситуация с функционированием критической инфраструктуры. На левом берегу нет света, газа и воды. И это стало для людей определенным пределом, чтобы принимать решение выезжать. Но это в основном касается многоэтажек. Люди, проживающие в частных домах, даже в условиях постоянных обстрелов и отсутствия света стараются все равно оставаться в своих домах».

Он также отметил, что уменьшения интенсивности атак корректируемыми авиабомбами на Купянщине не фиксируют, и есть понимание, что такие обстрелы будут постоянными.