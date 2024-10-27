На ферму в Чугуевском районе скинули КАБ: сводка по обстрелам Харьковщины

За минувшие сутки россияне обстреливали Харьковскую область FPV-дронами, из авиации, РСЗО, наносили ракетные удары. Погиб гражданский, также пострадали женщина и мужчина.

Об этом информируют глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов. По их данным:

— Около 12:00 в результате обстрела села Радьково Чугуевского района из ЗРК С-300 погиб 65-летний мужчина. Еще один 84-летний мужчина пострадал. Были разрушены три частных дома, хозяйственная постройка, гараж, повреждены две машины.

— В 12:50 россияне обстреляли из РСЗО поле в поселке Рогань Харьковского района. Обошлось без пострадавших.

— В 21:08 поселок Малиновка Чугуевского района атаковали КАБом. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. По данным Синегубова, был поврежден склад зернохранилища. Без пострадавших.

— В 22 часа в результате обстрела села Кругляковка Купянского района получила ранение гражданская женщина.

— В 3:20 27 октября авиация РФ сбросила КАБ на поселок Боровая Изюмского района. Повреждены три частных домовладения и хозяйственные постройки.

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