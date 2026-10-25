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Больше 30 беспилотников атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов

Происшествия 10:45   25.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Больше 30 беспилотников атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов

В течение минувших суток враг обстрелял Харьков, а также 14 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков ранен 39-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 64-летняя женщина; в г. Лозовая погиб 45-летний мужчина, получили ранения мужчины 43 и 26 лет, получила острую реакцию на стресс 37-летняя женщина; в г. Дергачи получили ранения мужчины 70, 54 и 47 лет; в пос. Малая Даниловка ранена 45-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 74-летняя женщина; в с. Садовое Лозовской громады подверглась острой реакции на стресс 66-летняя женщина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • семь ракет;
  • КАБ;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2026 в 10:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток враг обстрелял Харьков, а также 14 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".