Больше 30 беспилотников атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов

В течение минувших суток враг обстрелял Харьков, а также 14 населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков ранен 39-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 64-летняя женщина; в г. Лозовая погиб 45-летний мужчина, получили ранения мужчины 43 и 26 лет, получила острую реакцию на стресс 37-летняя женщина; в г. Дергачи получили ранения мужчины 70, 54 и 47 лет; в пос. Малая Даниловка ранена 45-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 74-летняя женщина; в с. Садовое Лозовской громады подверглась острой реакции на стресс 66-летняя женщина», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

семь ракет;

КАБ;

два БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

30 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.