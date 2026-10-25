Понад 30 безпілотників атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Протягом минулої доби ворог обстріляв Харків, а також 14 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків поранено 39-річного чоловіка, зазнала гострої реакції на стрес 64-річна жінка; у м. Лозова загинув 45-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 43 і 26 років, отримала гостру реакцію на стрес 37-річна жінка; у м. Дергачі зазнали поранень чоловіки 70, 54 і 47 років; у сел. Мала Данилівка поранено 45-річну жінку, отримала гостру реакцію на стрес 74-річна жінка; у с. Садове Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 66-річна жінка”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

сім ракет;

КАБ;

два БпЛА типу «молния»;

два fpv-дрони;

30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.