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Понад 30 безпілотників атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Події 10:45   25.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Понад 30 безпілотників атакували Харківську область за добу – Синєгубов

Протягом минулої доби ворог обстріляв Харків, а також 14 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків поранено 39-річного чоловіка, зазнала гострої реакції на стрес 64-річна жінка; у м. Лозова загинув 45-річний чоловік, зазнали поранень чоловіки 43 і 26 років, отримала гостру реакцію на стрес 37-річна жінка; у м. Дергачі зазнали поранень чоловіки 70, 54 і 47 років; у сел. Мала Данилівка поранено 45-річну жінку, отримала гостру реакцію на стрес 74-річна жінка; у с. Садове Лозівської громади зазнала гострої реакції на стрес 66-річна жінка”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • сім ракет;
  • КАБ;
  • два БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 30 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок “прильотів” пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2026 в 10:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог обстріляв Харків, а також 14 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".