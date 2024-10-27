На ферму в Чугуївському районі скинули КАБ: зведення щодо обстрілів Харківщини
Минулої доби росіяни обстрілювали Харківську область FPV-дронами, з авіації, РСЗВ, завдавали ракетних ударів. Загинув цивільний, також постраждали жінка та чоловік.
Про це інформують голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов. За їхніми даними:
– Близько 12:00 внаслідок обстрілу села Радькове Чугуївського району із ЗРК С-300 загинув 65-річний чоловік. Ще один 84-річний чоловік постраждав. Були зруйновані три приватні будинки, господарча споруда, гараж, пошкоджені дві автівки.
– О 12:50 росіяни обстріляли з РСЗВ поле в селищі Рогань Харківського району. Минулося без постраждалих.
– О 21:08 селище Малинівка Чугуївського району атакували КАБом. Виникла пожежа на території фермерського господарства. За даними Синєгубова, був пошкоджений склад зерносховища. Без постраждалих.
– О 22-й годині в результаті обстрілу села Кругляківка Куп’янського району дістала поранення цивільна жінка.
– О 3:20 27 жовтня авіація РФ скинула КАБ на селище Борова Ізюмського району. Пошкоджені три приватні домоволодіння та господарчі споруди.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Владимир Тимошко, обстріли, Олег Синегубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 08:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби росіяни обстрілювали Харківську область FPV-дронами, з авіації, РСЗВ, завдавали ракетних ударів. Загинув цивільний, також постраждали жінка та чоловік.".