Росіяни били із РСЗВ «Ураган» по Рогані під Харковом (фото)

Росіяни також вдарили двома ракетами С-300 по селу в Чугуївському районі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

26 жовтня близько 11:45 росіяни завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у села Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого 55-річного чоловіка. 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, росіяни завдали ударів по селу двома ракетами С-300.

Сьогодні вдень росіяни вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучили у відкриту місцевість. За попередніми даними, зс рф обстріляли Рогань касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».

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