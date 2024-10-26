Росіяни били із РСЗВ «Ураган» по Рогані під Харковом (фото)
Росіяни також вдарили двома ракетами С-300 по селу в Чугуївському районі, повідомила Харківська обласна прокуратура.
26 жовтня близько 11:45 росіяни завдали ракетний удар по приватному житловому сектору у села Радькове Чугуївського району. З-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого 55-річного чоловіка. 84-річний мешканець зазнав гострої реакції на стрес. Попередньо, росіяни завдали ударів по селу двома ракетами С-300.
Сьогодні вдень росіяни вдарили по селищу Рогань Харківського району. Влучили у відкриту місцевість. За попередніми даними, зс рф обстріляли Рогань касетними боєприпасами з РСЗВ «Ураган».
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Рогань, росіяни, РСЗО Ураган, С-300, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни також вдарили двома ракетами С-300 по селу в Чугуївському районі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".