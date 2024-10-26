Загиблий і поранений внаслідок удару РФ по Харківщині
Рятувальники витягли тіло загиблого 65-річного чоловіка з-під завалів на Харківщині, повідомила ХОВА.
«З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес», – розповіли в ХОВА.
Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що внаслідок ударів росіян за останні пів години є потрапляння на відкриту місцевість у Харківському районі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблий, поранений, сінєгубов, харківщина, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 14:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники витягли тіло загиблого 65-річного чоловіка з-під завалів на Харківщині, повідомила ХОВА.".