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Загиблий і поранений внаслідок удару РФ по Харківщині

Події 14:43   26.10.2024
Оксана Якушко
Загиблий і поранений внаслідок удару РФ по Харківщині

Рятувальники витягли тіло загиблого 65-річного чоловіка з-під завалів на Харківщині, повідомила ХОВА.

«З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес», – розповіли в ХОВА.

Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що внаслідок ударів росіян за останні пів години є потрапляння на відкриту місцевість у Харківському районі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники витягли тіло загиблого 65-річного чоловіка з-під завалів на Харківщині, повідомила ХОВА.".