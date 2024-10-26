Загиблий і поранений внаслідок удару РФ по Харківщині

Рятувальники витягли тіло загиблого 65-річного чоловіка з-під завалів на Харківщині, повідомила ХОВА.

«З-під завалів приватного житлового будинку в селі Радькове Чугуївського району, рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес», – розповіли в ХОВА.

Раніше начальник ХОВА Олег Синегубов заявив, що внаслідок ударів росіян за останні пів години є потрапляння на відкриту місцевість у Харківському районі.