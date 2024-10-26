Погибший и раненый в результате удара РФ по Харьковской области
Спасатели вытащили тело погибшего 65-летнего мужчины из-под завалов в Харьковской области, сообщила ХОВА.
«Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель испытал острую реакцию на стресс», — рассказали в ХОВА.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ударов россиян за последние полчаса есть попадание на открытой местности в Харьковском районе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблий, погибший, поранений, синегубов, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 14:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели вытащили тело погибшего 65-летнего мужчины из-под завалов в Харьковской области, сообщила ХОВА.".