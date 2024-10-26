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Погибший и раненый в результате удара РФ по Харьковской области

Происшествия 14:43   26.10.2024
Оксана Якушко
Погибший и раненый в результате удара РФ по Харьковской области

Спасатели вытащили тело погибшего 65-летнего мужчины из-под завалов в Харьковской области, сообщила ХОВА.

«Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель испытал острую реакцию на стресс», — рассказали в ХОВА.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ударов россиян за последние полчаса есть попадание на открытой местности в Харьковском районе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели вытащили тело погибшего 65-летнего мужчины из-под завалов в Харьковской области, сообщила ХОВА.".