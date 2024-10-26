Погибший и раненый в результате удара РФ по Харьковской области

Спасатели вытащили тело погибшего 65-летнего мужчины из-под завалов в Харьковской области, сообщила ХОВА.

«Из-под завалов частного жилого дома в селе Радьково Чугуевского района спасатели деблокировали тело погибшего 65-летнего мужчины. Еще один местный житель испытал острую реакцию на стресс», — рассказали в ХОВА.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ударов россиян за последние полчаса есть попадание на открытой местности в Харьковском районе.