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Серию взрывов слышали в Харькове, Синегубов рассказал, куда ударили россияне

Происшествия 13:25   26.10.2024
Оксана Якушко
Серию взрывов слышали в Харькове, Синегубов рассказал, куда ударили россияне

Жители Харькова сообщили о том, что слышали несколько взрывов.

13:25

Дополнено: «В результате ударов россиян за последние полчаса есть попадание на открытой местности в Харьковском районе,» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Предварительно – без пострадавших.

13:10

Дополнено: «Взрывы, которые слышали харьковчане, доносились за пределами города», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове жители слышали серию взрывов, вероятно россияне атаковали населённые пункты в области КАБами.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова сообщили о том, что слышали несколько взрывов.".