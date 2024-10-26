Серию взрывов слышали в Харькове, Синегубов рассказал, куда ударили россияне
Жители Харькова сообщили о том, что слышали несколько взрывов.
13:25
Дополнено: «В результате ударов россиян за последние полчаса есть попадание на открытой местности в Харьковском районе,» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Предварительно – без пострадавших.
13:10
Дополнено: «Взрывы, которые слышали харьковчане, доносились за пределами города», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове жители слышали серию взрывов, вероятно россияне атаковали населённые пункты в области КАБами.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, КАБ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 13:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова сообщили о том, что слышали несколько взрывов.".