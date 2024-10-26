Серию взрывов слышали в Харькове, Синегубов рассказал, куда ударили россияне

Жители Харькова сообщили о том, что слышали несколько взрывов.

13:25

Дополнено: «В результате ударов россиян за последние полчаса есть попадание на открытой местности в Харьковском районе,» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Предварительно – без пострадавших.

13:10

Дополнено: «Взрывы, которые слышали харьковчане, доносились за пределами города», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове жители слышали серию взрывов, вероятно россияне атаковали населённые пункты в области КАБами.