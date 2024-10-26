Серія вибухів чули у Харкові, Синєгубов розповів, куди поцілили росіяни

Жителі Харкова повідомили, що чули кілька вибухів.

13:25

Доповнено: “Внаслідок ударів росіян протягом останніх пів години є влучання на відкритій території у Харківському районі”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо – без постраждалих.

13:10

Доповнено: “Вибухи, які чули харківʼяни, лунали за межами міста”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові жителі чули серію вибухів, ймовірно, росіяни атакували населені пункти в області КАБами.