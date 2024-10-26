Серія вибухів чули у Харкові, Синєгубов розповів, куди поцілили росіяни
Жителі Харкова повідомили, що чули кілька вибухів.
13:25
Доповнено: “Внаслідок ударів росіян протягом останніх пів години є влучання на відкритій території у Харківському районі”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Попередньо – без постраждалих.
13:10
Доповнено: “Вибухи, які чули харківʼяни, лунали за межами міста”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Харкові жителі чули серію вибухів, ймовірно, росіяни атакували населені пункти в області КАБами.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибухи, КАБ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 13:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова повідомили, що чули кілька вибухів.".