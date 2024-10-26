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Серія вибухів чули у Харкові, Синєгубов розповів, куди поцілили росіяни

Події 13:25   26.10.2024
Оксана Якушко
Серія вибухів чули у Харкові, Синєгубов розповів, куди поцілили росіяни

Жителі Харкова повідомили, що чули кілька вибухів.

13:25

Доповнено: “Внаслідок ударів росіян протягом останніх пів години є влучання на відкритій території у Харківському районі”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо – без постраждалих.

13:10

Доповнено: “Вибухи, які чули харківʼяни, лунали за межами міста”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові жителі чули серію вибухів, ймовірно, росіяни атакували населені пункти в області КАБами.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 13:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харкова повідомили, що чули кілька вибухів.".