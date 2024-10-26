«Биконув. Результат на обличчі». Ухилянт із Харкова йде до Нацгвардії (відео)

Ухилянт, що учора, 25 жовтня, спочатку провокував, а потім наїхав на військових ТЦК у Харкові, повідомив у соцмережах, що вирішив іти до Нацгвардії.

«Щодо ситуації: я не передбачав, що буде таке. Биконув, хайпанув. Результат на обличчі. Гарний приклад, але не раджу», — прокоментував учорашній інцидент його учасник.

Відео він записав уже з дому.

“Я цю ситуацію прийняв і відпустив, і хочу вам розповісти, що я прийняв рішення йти в Нацгвардію”, – повідомив про своє рішення чоловік.

Раніше у соцмережах з’явилися відеотрансляції, автор яких спочатку не захотів показувати документи представникам ТЦК, а потім вирішив утекти від військових. Пізніше в ТЦК розповіли, що чоловік наїхав машиною на військовослужбовців та травмував їх.