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«Биконув. Результат на обличчі». Ухилянт із Харкова йде до Нацгвардії (відео)

Події 14:10   26.10.2024
Оксана Якушко
«Биконув. Результат на обличчі». Ухилянт із Харкова йде до Нацгвардії (відео)

Ухилянт, що учора, 25 жовтня, спочатку провокував, а потім наїхав на військових ТЦК у Харкові, повідомив у соцмережах, що вирішив іти до Нацгвардії.

«Щодо ситуації: я не передбачав, що буде таке. Биконув, хайпанув. Результат на обличчі. Гарний приклад, але не раджу», — прокоментував учорашній інцидент його учасник.

Відео він записав уже з дому.

“Я цю ситуацію прийняв і відпустив, і хочу вам розповісти, що я прийняв рішення йти в Нацгвардію”, – повідомив про своє рішення чоловік.

Раніше у соцмережах з’явилися відеотрансляції, автор яких спочатку не захотів показувати документи представникам ТЦК, а потім вирішив утекти від військових. Пізніше в ТЦК розповіли, що чоловік наїхав машиною на військовослужбовців та травмував їх.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ухилянт, що учора, 25 жовтня, спочатку провокував, а потім наїхав на військових ТЦК у Харкові, повідомив у соцмережах, що вирішив іти до Нацгвардії.".