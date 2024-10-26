«Биконув. Результат на обличчі». Ухилянт із Харкова йде до Нацгвардії (відео)
Ухилянт, що учора, 25 жовтня, спочатку провокував, а потім наїхав на військових ТЦК у Харкові, повідомив у соцмережах, що вирішив іти до Нацгвардії.
«Щодо ситуації: я не передбачав, що буде таке. Биконув, хайпанув. Результат на обличчі. Гарний приклад, але не раджу», — прокоментував учорашній інцидент його учасник.
Відео він записав уже з дому.
“Я цю ситуацію прийняв і відпустив, і хочу вам розповісти, що я прийняв рішення йти в Нацгвардію”, – повідомив про своє рішення чоловік.
Раніше у соцмережах з’явилися відеотрансляції, автор яких спочатку не захотів показувати документи представникам ТЦК, а потім вирішив утекти від військових. Пізніше в ТЦК розповіли, що чоловік наїхав машиною на військовослужбовців та травмував їх.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: нацгвардія, провокация, тцк, уклонист, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2024 в 14:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ухилянт, що учора, 25 жовтня, спочатку провокував, а потім наїхав на військових ТЦК у Харкові, повідомив у соцмережах, що вирішив іти до Нацгвардії.".