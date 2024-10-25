Live
  • Пт 25.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

«Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)

Події 15:42   25.10.2024
Вікторія Яковенко
«Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео) скриншот

У Харкові розпочали досудове розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів.

За даними Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, подія сталася сьогодні, 25 жовтня.

«Здійснюється досудове за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю, нанесли тілесні ушкодження громадянину. Слідчими (розшуковими) діями установлено, коло причетних осіб», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці здійснюють вилучення відеозапису події та маршрутних листів у приміщенні ТЦК.

Ймовірно, йдеться про ситуацію, яку в прямому етері в одній із соцмереж опублікував вранці чоловік. Записи етеру розлетілися телеграм-каналами. У соцмережах зазначають, що за документами чоловік числився як «загиблий».

На відео чоловік, ймовірно, показує свої облікові документи та зазначає: «як може труп прийти до ТЦК?». Люди у військовій формі кажуть, що чоловіку слід звернутись до військкомату та виправити документи.

Відео: Харків 1654 |Місто-герой

Після цього, в авто чоловіка починають бризкати балончиком.

«Мене забризкали балончиком, хлопці», – сказав чоловік.

Відео: Харьков life

На іншому відео чоловік з’являється вже з, ймовірно, побитим обличчям. Його просять виключити камеру, після цього ефір зупиняється.

Відео: Харків 1654 |Місто-герой

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Читайте також: Кричав: “Люди!”: у Харкові чоловік двічі втік від співробітників ТЦК (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця
Землі заказника на Харківщині віддали у приватні руки: підозрюють посадовця
25.10.2024, 16:19
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
У Харкові чули вибухи, Синєгубов розповів, куди вдарили росіяни
24.10.2024, 21:35
«Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)
«Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)
25.10.2024, 15:42
Картопля по 40 грн? Що буде з цінами на овочі та олію в Харкові (відео)
Картопля по 40 грн? Що буде з цінами на овочі та олію в Харкові (відео)
25.10.2024, 08:20
Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік
Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік
25.10.2024, 14:34
Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)
Сад Шевченка у Харкові готують до зими: комунальники розбирають клумби (фото)
25.10.2024, 14:21

Новини за темою:


Ви читали новину: ««Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 15:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розпочали досудове розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів.".