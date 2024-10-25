«Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)
У Харкові розпочали досудове розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів.
За даними Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, подія сталася сьогодні, 25 жовтня.
«Здійснюється досудове за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю, нанесли тілесні ушкодження громадянину. Слідчими (розшуковими) діями установлено, коло причетних осіб», – йдеться у повідомленні.
Зокрема, правоохоронці здійснюють вилучення відеозапису події та маршрутних листів у приміщенні ТЦК.
Ймовірно, йдеться про ситуацію, яку в прямому етері в одній із соцмереж опублікував вранці чоловік. Записи етеру розлетілися телеграм-каналами. У соцмережах зазначають, що за документами чоловік числився як «загиблий».
На відео чоловік, ймовірно, показує свої облікові документи та зазначає: «як може труп прийти до ТЦК?». Люди у військовій формі кажуть, що чоловіку слід звернутись до військкомату та виправити документи.
Відео: Харків 1654 |Місто-герой
Після цього, в авто чоловіка починають бризкати балончиком.
«Мене забризкали балончиком, хлопці», – сказав чоловік.
Відео: Харьков life
На іншому відео чоловік з’являється вже з, ймовірно, побитим обличчям. Його просять виключити камеру, після цього ефір зупиняється.
Відео: Харків 1654 |Місто-герой
Увага! На відео присутня ненормативна лексика
Читайте також: Кричав: “Люди!”: у Харкові чоловік двічі втік від співробітників ТЦК (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: баллончиком, видео, правоохранители, расследуют, тцк, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розпочали досудове розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів.".