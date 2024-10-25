«Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)

У Харкові розпочали досудове розслідування можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки документів.

За даними Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, подія сталася сьогодні, 25 жовтня.

«Здійснюється досудове за фактом можливих хуліганських дій з боку посадових осіб Слобідського РТЦК та СП, які під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, з особливою зухвалістю, нанесли тілесні ушкодження громадянину. Слідчими (розшуковими) діями установлено, коло причетних осіб», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці здійснюють вилучення відеозапису події та маршрутних листів у приміщенні ТЦК.

Ймовірно, йдеться про ситуацію, яку в прямому етері в одній із соцмереж опублікував вранці чоловік. Записи етеру розлетілися телеграм-каналами. У соцмережах зазначають, що за документами чоловік числився як «загиблий».

На відео чоловік, ймовірно, показує свої облікові документи та зазначає: «як може труп прийти до ТЦК?». Люди у військовій формі кажуть, що чоловіку слід звернутись до військкомату та виправити документи.

Відео: Харків 1654 |Місто-герой

Після цього, в авто чоловіка починають бризкати балончиком.

«Мене забризкали балончиком, хлопці», – сказав чоловік.

Відео: Харьков life

На іншому відео чоловік з’являється вже з, ймовірно, побитим обличчям. Його просять виключити камеру, після цього ефір зупиняється.

Відео: Харків 1654 |Місто-герой

Увага! На відео присутня ненормативна лексика