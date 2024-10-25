«Меня забрызгали баллончиком»: в Харькове расследуют действия ТЦК (видео)

В Харькове приступили к предварительному расследованию возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК и СП во время проверки документов.

По данным Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, событие произошло сегодня, 25 октября.

«Осуществляется досудебное по факту возможных хулиганских действий со стороны должностных лиц Слободского РТЦК и СП, которые во время остановки транспортных средств и проверки военно-учетных документов с особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину. Следственными (розыскными) действиями установлены круг причастных лиц», — говорится в сообщении.

В частности, правоохранители проводят изъятие видеозаписи события и маршрутных писем в помещении ТЦК.

Вероятно, речь идет о ситуации, которую в прямом эфире в одной из соцсетей опубликовал утром мужчина. Записи эфира разлетелись по Telegram-каналам. В соцсетях отмечают, что по документам мужчина числился как «погибший».

На видео мужчина, вероятно, показывает свои учетные документы и отмечает: «как может труп прийти в ТЦК?». Люди в военной форме говорят, что мужчине следует обратиться в военкомат и исправить документы.

Видео: Харків 1654 |Місто-герой

После этого, в авто мужчины начинают брызгать баллончиком.

«Меня забрызгали баллончиком, ребята», – сказал мужчина.

Видео: Харьков life

На другом видео мужчина появляется уже с, вероятно, избитым лицом. Его просят выключить камеру, после этого эфир останавливается.

Видео: Харків 1654 |Місто-герой

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