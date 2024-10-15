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Кричал: «Люди!»: в Харькове мужчина дважды сбежал от сотрудников ТЦК (видео)

Происшествия 21:14   15.10.2024
Елена Нагорная
Кричал: «Люди!»: в Харькове мужчина дважды сбежал от сотрудников ТЦК (видео) Скриншот

Видео, на котором группа оповещения силой сажает мужчину в машину, но тот кричит: «Люди!» и в конце концов убегает, прокомментировали в Харьковском областном ТЦК и СП.

Там рассказали, что группа оповещения, в которую входили военные ТЦК и полицейские, обнаружила гражданина в розыске. По решению ВВК он был признан годным к военной службе и получил мобилизационное распоряжение, однако на пути в учебный центр сбежал и по повторному вызову в РТЦК не прибыл.

«Военнообязанному было предложено проехать в ТЦК и СП для установления обстоятельств его неприбытия по повестке. Но указанное лицо начало неадекватно себя вести и совершило побег повторно. Сейчас устанавливается местонахождение беглеца», — говорится в публикации.

Видео: Будни Ухилянта от Анонсы Украина/Telegram

Также выясняют другие обстоятельства, которые привели к конфликтной ситуации, и проверяют соблюдение должностными лицами порядка мероприятий оповещения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 21:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео, на котором группа оповещения силой сажает мужчину в машину, но тот кричит: «Люди!» и в конце концов убегает, прокомментировали в Харьковском областном ТЦК и СП.".