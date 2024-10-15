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Кричав: “Люди!”: у Харкові чоловік двічі втік від співробітників ТЦК (відео)

Події 21:14   15.10.2024
Олена Нагорна
Кричав: “Люди!”: у Харкові чоловік двічі втік від співробітників ТЦК (відео) Скриншот

Відео, на якому група оповіщення силою саджає чоловіка в машину, але той кричить: “Люди!” і врешті тікає, прокоментували у Харківському обласному ТЦК та СП.

Там розповіли, що група оповіщення, до якої входили військові ТЦК та поліцейські, виявила громадянина у розшуку. За рішенням ВЛК він був визнаний придатним до військової служби та отримав мобілізаційне розпорядження, проте на шляху до навчального центру втік та за повторним викликом до РТЦК не прибув.

«Військовозобов’язаному громадянину було запропоновано проїхати до ТЦК та СП для встановлення обставин його неприбуття по повістці. Але зазначена особа почала неадекватно себе поводити та здійснила втечу повторно», — йдеться у публікації.

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Також з’ясовують інші обставини, що призвели до конфліктної ситуації, та перевіряють дотримання посадовими особами порядку заходів оповіщення.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 21:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео, на якому група оповіщення силою саджає чоловіка в машину, але той кричить: “Люди!” і врешті тікає, прокоментували у Харківському обласному ТЦК та СП.".