Рейди ТЦК по закладах у Харкові: про провокації ворога заявило SPRAVDI

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) назвав реакцію на рейди ТЦК по закладах та концертах “штучним ажіотажем”.

“Мобілізаційні заходи, що здійснюються в Україні, відбуваються в рамках чинного законодавства і відповідають об’єктивним потребам оборони держави від агресора. Штучний ажіотаж навколо цих заходів цілеспрямовано роздмухується російською пропагандою“, — сказано в заяві, яку опублікував Центр 14 жовтня.

Там зазначили, що РФ активізувала інформаційні атаки. Метою ворога, на думку аналітиків “SPRAVDI”, є зрив мобілізації та створення розколу між військовими та цивільними в Україні. Фахівці зі стратегічних комунікацій нагадали: “Захист держави – конституційний обов’язок кожного громадянина незалежно від регіону проживання і суспільного статусу”.

Нагадаємо, починаючи з вечора п’ятниці, 11 жовтня, та протягом вихідних у соцмережах та ЗМІ з’являлася інформація про появу груп співробітників ТЦК у розважальних закладах, кафе, ресторанах і на концертах у різних регіонах України. Учасники рейдів перевіряли, чи чоловіки оновили військово-облікові дані перш ніж піти відпочивати. Найбільш резонансною стала акція на концерті гурту “Океан Ельзи” у Києві. У Харкові, як стверджували у соцмережах та телеграм-каналах, увечері в п’ятницю військкоми пройшлися по закладах на проспекті Науки, зокрема побували в ресторанах “Аргентина гриль” та “Япіко”, а також у кафе “Кофеїн”. Крім цього в центрі нібито зайшли до “CHE bar” та “Lobster”.