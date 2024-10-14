Рейды ТЦК по заведениям в Харькове: о провокациях врага заявило SPRAVDI

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) назвал реакцию на рейды ТЦК по заведениям и концертам «искусственным ажиотажем».

«Мобилизационные мероприятия, осуществляемые в Украине, проходят в рамках действующего законодательства и отвечают объективным потребностям обороны государства от агрессора. Искусственный ажиотаж вокруг этих мероприятий целенаправленно раздувается российской пропагандой», — сказано в заявлении, которое опубликовал Центр 14 октября.

Там отметили, что РФ активизировала информационные атаки. Целью врага, по мнению аналитиков «SPRAVDI» является срыв мобилизации и создание раскола между военными и гражданскими в Украине. Специалисты по стратегическим коммуникациям напомнили: «Защита государства – конституционная обязанность каждого гражданина независимо от региона проживания и общественного статуса».

Напомним, начиная с вечера пятницы, 11 октября, и в течение выходных в соцсетях и СМИ появлялась информация о появлении групп сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на концертах в различных регионах Украины. Участники рейдов проверяли, обновили ли мужчины военно-учетные данные прежде, чем пойти отдыхать. Наиболее резонансной стала акция на концерте группы «Океан Эльзы» в Киеве. В Харькове, как утверждали в соцсетях и telegram-каналах, вечером в пятницу военкомы прошлись по заведениям на проспекте Науки, в частности побывали в ресторанах «Аргентина гриль» и «Япико», а также в кафе «Кофеин». Кроме этого в центре якобы зашли в “CHE bar” и “Lobster”.