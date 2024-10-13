Рейды военкомов по заведениям в Харькове: в ОТЦК объяснили суть происходящего
Видео с рейдами военкомов по различным заведениям заполонили соцсети. В Харьковском областном ТЦК и СП информацию о проверках не предоставили, однако подчеркнули, что мобилизационные мероприятия в стране не прекращаются.
О рейдах военкомов по развлекательным заведениям Харькова и других украинских городов информация в сети начала появляться с вечера пятницы. В Telegram-каналах сообщили, что сотрудники ТЦК посетили концерт группы «Океан Эльзы» в Киеве. Затем начали публиковать видео из кафе, ресторанов и спортзалов разных городов. В Харькове, как утверждали в сообщениях, вечером в пятницу военкомы прошлись по заведениям на проспекте Науки, в частности побывали в ресторанах «Аргентина гриль» и «Япико», а также в кафе «Кофеин». Кроме этого в центре якобы зашли в “CHE bar” и “Lobster”. Проверяли, обновили ли мужчины военно-учетные данные.
Видео: Telegram-канал «Х@йовый Харьков»
Официальной информации относительно этих рейдов и их результатов нет — либо это разовые проверки, либо же они будут проходить на постоянной основе и в целом в регионе и стране усилены мобилизационные мероприятия. МГ «Объектив» обратилась за комментарием в службу связей с общественностью Харьковского областного ТЦК и СП. Информацию о рейдах там не предоставили, однако напомнили, что общая мобилизация в Украине проводится с 24 февраля 2022 года на основании указа президента № 69/2022. В ОТЦК подчеркнули, что эти мероприятия не прекращаются, а их цель — победа над российскими оккупантами.
«Представители групп оповещения имеют право проверять документы по местам жительства, работы, учебы, в домах и сооружениях, в пунктах пропуска, общественных местах и местах массового скопления людей.
Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военно-учетный документ в бумажной или электронной форме вместе с документом, удостоверяющим личность, и предоставлять их по требованию уполномоченных лиц. Попытки препятствования оповещению, попытки сопротивления, нападение, оскорбления являются противоправными и предусматривают административную и уголовную ответственность.
Тот, кто сознательно избегает мобилизации и пытается разными способами не попасть в армию, на самом деле помогает врагу и саботирует оборону Украины. Мы должны понять и наконец признать, что защита Украины — это наша общая обязанность. Все и каждый должен защищать страну, где мы живем. Все должны понять, что жизнь без страха, без воздушных тревог, без ракетных ударов, без потерь, без оккупации или вторжения с любого направления возможна только после нашей победы.
Сегодня в Украине созданы все условия, чтобы гражданин мог самостоятельно выбрать себе подразделение и должность. Не нужно ждать повестки. К ВСУ можно присоединиться добровольно, обратившись в РТЦК и СП, бригады, центры рекрутинга, воспользоваться платформами с военными вакансиями», — говорится в ответе Харьковского ОТЦК и СП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: проверки, рейды, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 10:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном ТЦК и СП о рейдах не рассказали, однако подчеркнули, что мобилизационные мероприятия в стране не прекращаются.".