40 млн грн заработали на уклонистах: на Харьковщине задержали дельцов
СБУ 4 октября заявила о задержании в Харьковской и Киевской областях украины 14 подозреваемых. Они «производили» справки и военно-учетные документы для желающих «откосить» от армии и заработали миллионы.
«Во время обысков у них изъято более 1 тыс. медсправок и бланков военно-учетных документов, предназначавшихся для мужчин, пытавшихся избежать военной службы. Кроме того, изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем», — проинформировала пресс-служба СБУ.
Следователи установили: фигуранты создавали фальшивые документы военно-врачебных комиссий, помогая уклонистам избежать мобилизации в армию. У себя дома подозреваемые обустроили подпольные типографии, где и печатали справки якобы от ВЛК о непригодности к службе.
«Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с военного учета. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 12 тыс. американских долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты заработали более 40 млн в гривневом эквиваленте», — отметили в сообщении СБУ.
14 фигурантам сообщили о подозрении по целому «букету» статей УК: препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц; уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом, совершенное в условиях военного положения. Им грозит до 10 лет провести за решеткой. Расследование продолжается, других потенциальных участников «производства» ищут.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задержали, новости Харькова, подозрение, СБУ, справки, типография, уклонисты;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ 4 октября заявила о задержании в Харьковской и Киевской областях украины 14 подозреваемых. Они «производили» справки и военно-учетные документы для желающих «откосить» от армии и заработали миллионы".