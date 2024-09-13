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Не явился по повестке: харьковчанин получил три года тюрьмы за «игнор» ТЦК

Общество 11:36   13.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Не явился по повестке: харьковчанин получил три года тюрьмы за «игнор» ТЦК

Суд приговорил 39-летнего харьковчанина к трем годам заключения за уклонение от призыва на военную службу. Мужчине вручили повестку, однако не явился в Киевский районный ТЦК и СП, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, уклонист получил повестку еще в декабре 2023 года. Все это время мужчина игнорировал поход в ТЦК, однако по решению ВВК, мужчина считается годным к военной службе.

«Харьковчанин должным образом был поставлен в известность о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации, объявленной Указом Президента Украины. Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах», – отметили в прокуратуре.

В то же время, вину мужчина не признал, в зале суда пытался лишь оправдать свое решение игнорировать повестку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд приговорил 39-летнего харьковчанина к трем годам заключения за уклонение от призыва на военную службу. Мужчине вручили повестку, однако не явился в Киевский районный ТЦК и СП, сообщили в Харьковской областной прокуратуре".