Случаи дезертирства наблюдаются в рядах ВС РФ под Харьковом — ВСУ
О бедах оккупантов из РФ на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков». Вновь появились случаи нехватки еды и воды, а также — бегства с позиций.
«В районе населенного пункта Глубокое наблюдается нехватка воды и провизии на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. В связи со значительными потерями среди личного состава указанного подразделения отмечаются случаи дезертирства», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков» утром 13 сентября.
Защитники Украины сообщили, что в то же время оккупанты в районе Лукьянцов готовятся штурмовать. В Волчанске боевые действия не прекращаются. Захватчики штурмуют в районе многоэтажек и ведут разведку, разыскивая позиции Сил обороны.
«В районе населенного пункта Тихое оккупанты усилили подразделения передовых позиций 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии», — отметили в ОТГВ «Харьков».
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За минувшие сутки на Харьковском направлении было четыре боя. Оккупанты понесли потери: 30 убитыми и 43 ранеными. Также Силы обороны Украины уничтожили и повредили 66 единиц вооружения и военной техники ВС РФ: одну ББМ, одну РСЗО, три артсистемы, восемь автомобилей, одну единицу спецтехники и 52 БПЛА. Захватчики остались без 38 укрытий, двух мест хранения БК и двух стартовых площадок запуска БПЛА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, ВС РФ, дезертир, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О бедах оккупантов из РФ на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков». Вновь появились случаи нехватки еды и воды, а также — бегства с позиций".