«Быконул. Результат на лице». Уклонист из Харькова идет в Нацгвардию (видео)
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Уклонист, который вчера, 25 октября, вначале провоцировал, а затем наехал на военных из ТЦК в Харькове, сообщил в соцсетях, что решил идти в Нацгвардию.
«По ситуации: я не предвидел, что будет такое. Быканул, хайпанул. Результат на лице. Хороший пример, но не советую», — прокомментировал вчерашний инцидент его участник.
Видео он записал уже из дома.
«Я эту ситуацию принял и отпустил, и хочу вам рассказать, что я принял решение идти в Нацгвардию», — сообщил о своем решении мужчина.
Ранее в соцсетях появились видеотрансляции, автор которых вначале не захотел показывать документы представителям ТЦК, а затем решил удрать от военных. Позже в ТЦК рассказали, что мужчина наехал машиной на военнослужащих и травмировал их.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: нацгвардия, провокация, тцк, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 14:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уклонист, который вчера, 25 октября, вначале провоцировал, а затем наехал на военных из ТЦК в Харькове, сообщил в соцсетях, что решил идти в Нацгвардию.".