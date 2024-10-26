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«Быконул. Результат на лице». Уклонист из Харькова идет в Нацгвардию (видео)

Происшествия 14:10   26.10.2024
Оксана Якушко
«Быконул. Результат на лице». Уклонист из Харькова идет в Нацгвардию (видео) Скриншот

Уклонист, который вчера, 25 октября, вначале провоцировал, а затем наехал на военных из ТЦК в Харькове, сообщил в соцсетях, что решил идти в Нацгвардию.

«По ситуации: я не предвидел, что будет такое. Быканул, хайпанул. Результат на лице. Хороший пример, но не советую», — прокомментировал вчерашний инцидент его участник.

Видео он записал уже из дома.

«Я эту ситуацию принял и отпустил, и хочу вам рассказать, что я принял решение идти в Нацгвардию», — сообщил о своем решении мужчина.

Ранее в соцсетях появились видеотрансляции, автор которых вначале не захотел показывать документы представителям ТЦК, а затем решил удрать от военных. Позже в ТЦК рассказали, что мужчина наехал машиной на военнослужащих и травмировал их.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уклонист, который вчера, 25 октября, вначале провоцировал, а затем наехал на военных из ТЦК в Харькове, сообщил в соцсетях, что решил идти в Нацгвардию.".