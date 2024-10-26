«Быконул. Результат на лице». Уклонист из Харькова идет в Нацгвардию (видео)

Уклонист, который вчера, 25 октября, вначале провоцировал, а затем наехал на военных из ТЦК в Харькове, сообщил в соцсетях, что решил идти в Нацгвардию.

«По ситуации: я не предвидел, что будет такое. Быканул, хайпанул. Результат на лице. Хороший пример, но не советую», — прокомментировал вчерашний инцидент его участник.

Видео он записал уже из дома.

«Я эту ситуацию принял и отпустил, и хочу вам рассказать, что я принял решение идти в Нацгвардию», — сообщил о своем решении мужчина.

Ранее в соцсетях появились видеотрансляции, автор которых вначале не захотел показывать документы представителям ТЦК, а затем решил удрать от военных. Позже в ТЦК рассказали, что мужчина наехал машиной на военнослужащих и травмировал их.