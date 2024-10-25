Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки официально прокомментировали сегодняшний инцидент с гонкой за уклонистом в Харькове.
25 октября в Харькове во время работы группы ТЦК произошло нападение на личный состав группы, состоявшей из военнослужащих и правоохранителей. Это сделал мужчина, находившийся за рулем и отказавшийся предоставить свои военно-учетные документы для проверки.
«Потом этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих», — сообщили в ТЦК.
Напавшего на месте задержали правоохранители. Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказали медицинскую помощь.
Правонарушитель вел прямую трансляцию в соцсети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта, чтобы дискредитировать военнослужащих и процесс мобилизации, отметили в ТЦК.
Ранее сообщали о том, что в Харькове мужчина пытался скрыться от ТЦК.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: військові, военнослужащие, военные, наезд, тцк, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 19:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки официально прокомментировали сегодняшний инцидент с гонкой за уклонистом в Харькове.".