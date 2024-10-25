Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК

Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки официально прокомментировали сегодняшний инцидент с гонкой за уклонистом в Харькове.

25 октября в Харькове во время работы группы ТЦК произошло нападение на личный состав группы, состоявшей из военнослужащих и правоохранителей. Это сделал мужчина, находившийся за рулем и отказавшийся предоставить свои военно-учетные документы для проверки.

«Потом этот гражданин начал опасно маневрировать на автомобиле, повредил несколько автомашин группы оповещения и совершил наезд на людей, травмировав троих военнослужащих», — сообщили в ТЦК.

Напавшего на месте задержали правоохранители. Жизни военнослужащих угроз нет, травмированным оказали медицинскую помощь.

Правонарушитель вел прямую трансляцию в соцсети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта, чтобы дискредитировать военнослужащих и процесс мобилизации, отметили в ТЦК.

Ранее сообщали о том, что в Харькове мужчина пытался скрыться от ТЦК.