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Ухилянт наїхав на людей і травмував трьох військових у Харкові – коментар ТЦК

Події 19:19   25.10.2024
Оксана Якушко
Ухилянт наїхав на людей і травмував трьох військових у Харкові – коментар ТЦК

Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки офіційно прокоментували сьогоднішній інцидент із перегонами за ухилянтом у Харкові.

25 жовтня у Харкові під час роботи групи ТЦК стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців і правоохоронців.

Це зробив чоловік, який перебував за кермом та відмовився надати свої військово-облікові документи для перевірки.

«Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців», – повідомили в ТЦК,

Нападника на місці затримали правоохоронці. Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надали медичну допомогу.

Правопорушник вів пряму трансляцію у соцмережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту, щоб дискредитувати військовослужбовців та процесу мобілізації, зазначили в ТЦК.

Раніше повідомляли про те, що у Харкові чоловік намагався втекти від ТЦК.

Читайте також: «Мене забризкали балончиком»: у Харкові розслідують дії ТЦК (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 19:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки офіційно прокоментували сьогоднішній інцидент із перегонами за ухилянтом у Харкові.".