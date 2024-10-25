Ухилянт наїхав на людей і травмував трьох військових у Харкові – коментар ТЦК
Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки офіційно прокоментували сьогоднішній інцидент із перегонами за ухилянтом у Харкові.
25 жовтня у Харкові під час роботи групи ТЦК стався напад на особовий склад групи, яка складалась з військовослужбовців і правоохоронців.
Це зробив чоловік, який перебував за кермом та відмовився надати свої військово-облікові документи для перевірки.
«Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців», – повідомили в ТЦК,
Нападника на місці затримали правоохоронці. Життю військовослужбовців загроз не має, травмованим надали медичну допомогу.
Правопорушник вів пряму трансляцію у соцмережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту, щоб дискредитувати військовослужбовців та процесу мобілізації, зазначили в ТЦК.
Раніше повідомляли про те, що у Харкові чоловік намагався втекти від ТЦК.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 19:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки офіційно прокоментували сьогоднішній інцидент із перегонами за ухилянтом у Харкові.".