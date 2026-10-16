Убийство военных и рыбака под Харьковом: подозреваемого отправили в СИЗО

Российскому военному, подозреваемому в убийстве пяти украинских военных и гражданского рыбака в Харьковской области, суд избрал меру пресечения. Его отправили под стражу без права внесения залога.

Суд согласился с ходатайством стороны обвинения, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, подозреваемый Леонид Рыжиков с позывным «Юла» — уроженец Санкт-Петербурга, который проходил военную службу в 1009 году мотострелковом полку 68 мотострелковой дивизии 6 общевойсковой армии из России.

В СБУ рассказали, что 5-6 октября находясь на позициях в районе с. Старица Чугуевского района Рыжиков попал под обстрел со стороны ВСУ. Вооруженный автоматом АК-74, он скрылся оттуда и начал пешком двигаться в сторону Харькова, скрываясь в посадках. 13 октября у с. Михайловка Харьковского района Рыжиков застрелил из автомата 60-летнего мирного местного жителя, рыбачившего на пруду..

В тот же день подозреваемый добрался до села Момотово Харьковского района и вошел в частный дом, где находились пятеро военнослужащих 72-й бригады ВСУ — некоторые из них спали. Российский военный открыл огонь из автомата и последовательно расстрелял всех пятерых мужчин. На следующий день он был задержан в одном из районов Харькова.