Убийство пленных воинов на Харьковщине: помогла ли апелляция оккупанту

Апелляционный суд оставил в силе приговор военнослужащему РФ Сергею Тужилову (позывной «Алтай»), которому назначили пожизненное за расстрел украинских защитников на территории Волчанского агрегатного завода.

В Харьковской областной прокуратуре напомнили, что во время повторного вторжения в регион Тужилов вместе с другими российскими военными захватил территорию Волчанского агрегатного завода. В июне 2024 года безоружный украинский воин, потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции российских войск и был вынужден сдаться в плен. После допроса собранную информацию передали командованию, отдавшему приказ о его убийстве.

Первого украинского военного оккупанты убили в июне 2024 года. «Алтай» предложил место казни и контролировал периметр, установили правоохранители.

В начале июля еще два украинских военных попали в плен в Волчанске. Их доставили на территорию завода, где после допроса командование ВС РФ отдало приказ об убийстве.

«После этого Тужилов лично принял участие в преступлении, предварительно согласовав с другим военным план расстрела. Каждый из них произвел по одному выстрелу в затылок пленным», — добавили в прокуратуре.

24 сентября Тужилова взяли в плен. 13 января он получил приговор – его признали виновным в жестоком обращении с военнопленными, сопряженном с умышленными убийствами. Суд назначил ему пожизненное.

«Сторона защиты оспорила приговор в части назначенного наказания, настаивая на его смягчении. Однако апелляционный суд отклонил эти требования и оставил наказание по-прежнему», — отметили правоохранители.