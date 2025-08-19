Live
Пленного оккупанта «Алтая» будут судить за расстрел воинов в Волчанске

Общество 13:55   19.08.2025
Виктория Яковенко
Пленного оккупанта «Алтая» будут судить за расстрел воинов в Волчанске Фото: Харьковская областная прокуратура

В суд передали дело 36-летнего россиянина с позывным «Алтай», который, по данным следствия, причастен к убийствам украинских защитников на Волчанском агрегатном заводе.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант занимал должность командира гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ и принимал участие в повторном вторжении на север Харьковщины. Он и другие оккупанты заняли территорию Волчанского агрегатного завода.

«16 июня 2024 года безоружный украинский военнослужащий – гранатометчик – потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции российских войск на территории завода. Отсутствие оружия и превосходящие силы противника заставили его сдаться. После допроса, который проводил обвиняемый вместе с другими военными, собранную  информацию передали командованию, и последовал приказ на убийство пленного. Обвиняемый предложил российскому военному с позывным «Кот» роль исполнителя, подробно его инструктировал и выбрал место для расстрела — контрольно-пропускной пункт на территории завода. Пленного расстреляли в голову из автомата, а обвиняемый контролировал обстановку снаружи здания, обеспечивая прикрытие действий исполнителя», — установили в прокуратуре.

Дело Алтая на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Дело Алтая на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

2 июля в Волчанске два украинских военных попали в плен. Их также доставили на территорию завода и привязали к столбам. После допроса, говорят правоохранители, фигурант передал полученную информацию командиру, который отдал приказ об убийстве со словами: «Отправьте их к Бандере».

«На этот раз «Алтай» лично принял участие в убийствах, предварительно согласовав с Котом план расстрела. 3 июля каждый из них убил по одному пленнику, произведя выстрел в затылок», — отметили в прокуратуре.

24 сентября спецподразделения ГУР МО взяли в плен российских военных, среди которых был и «Алтай». Ему инкриминируют жестокое обращение с военнопленными, сопряженными с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас он находится в СИЗО. Прокуроры будут настаивать на пожизненном заключении.

Дело Алтая на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: «На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
