Там происходили страшные, дикие, странные вещи — ГУР про Волчанский завод
Командование российской армии заставляло своих солдат на Волчанском агрегатном заводе сопротивляться, прекрасно понимая безнадежность ситуации, рассказал в эфире нацмарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.
«На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров по отношению к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком», ― сказал Андрей Черняк.
По его словам, российское командование обрекло своих солдат на бессмысленную смерть.
Он отметил, что операцию по освобождению завода готовили несколько недель. Этот объект важен для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.
«Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли», – сказал представитель ГУР МОУ.
Читайте также: ГУР выбило россиян с агрегатного завода в Волчанске на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: агрегатный завод, война, волчанск, ГУР, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Там происходили страшные, дикие, странные вещи — ГУР про Волчанский завод»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 12:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российской армии заставляло своих солдат на Волчанском агрегатном заводе сопротивляться, прекрасно понимая безнадежность ситуации, рассказал в эфире нацмарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк".