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Там происходили страшные, дикие, странные вещи — ГУР про Волчанский завод

Происшествия 12:36   29.09.2024
Оксана Горун
Там происходили страшные, дикие, странные вещи — ГУР про Волчанский завод скриншот

Командование российской армии заставляло своих солдат на Волчанском агрегатном заводе сопротивляться, прекрасно понимая безнадежность ситуации, рассказал в эфире нацмарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

«На самом деле там происходили страшные, дикие, странные вещи со стороны российских командиров по отношению к своим подчиненным. Речь идет об умышленных убийствах, о терроре. Это очередной пример, когда у российского солдата нет никаких прав и его вообще не считают человеком», ― сказал Андрей Черняк.

По его словам, российское командование обрекло своих солдат на бессмысленную смерть.

Он отметил, что операцию по освобождению завода готовили несколько недель. Этот объект важен для дальнейшего контрнаступления Сил обороны.

«Это было нужно для того, чтобы максимально упростить логистику, обеспечение наших сил, которые находятся в этом регионе. В дальнейшем это позволит Силам обороны Украины вести контрнаступательные действия и выгонять врага с украинской земли», – сказал представитель ГУР МОУ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 12:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российской армии заставляло своих солдат на Волчанском агрегатном заводе сопротивляться, прекрасно понимая безнадежность ситуации, рассказал в эфире нацмарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк".