Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод
Командування російської армії змушувало своїх солдатів на Вовчанському агрегатному заводі чинити опір, чудово розуміючи безнадійність ситуації, розповів у етері нацмарафону представник ГУР МО України Андрій Черняк.
“Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину”, – сказав Андрій Черняк.
За його словами, російське командування прирекло своїх солдатів на безглузду смерть.
Він зазначив, що операцію зі звільнення заводу готували кілька тижнів. Цей об’єкт є важливим для подальшого контрнаступу Сил оборони.
“Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії та виганяти ворога з української землі”, – сказав представник ГУР МОУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: агрегатный завод, війна, вовчанськ, ГУР, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 12:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування російської армії змушувало своїх солдатів на Вовчанському агрегатному заводі чинити опір, чудово розуміючи безнадійність ситуації, розповів у етері нацмарафону представник ГУР МО України Андрій Черняк".