Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод

Командування російської армії змушувало своїх солдатів на Вовчанському агрегатному заводі чинити опір, чудово розуміючи безнадійність ситуації, розповів у етері нацмарафону представник ГУР МО України Андрій Черняк.

“Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину”, – сказав Андрій Черняк.

За його словами, російське командування прирекло своїх солдатів на безглузду смерть.

Він зазначив, що операцію зі звільнення заводу готували кілька тижнів. Цей об’єкт є важливим для подальшого контрнаступу Сил оборони.

“Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії та виганяти ворога з української землі”, – сказав представник ГУР МОУ.