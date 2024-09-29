Live
  • Нд 29.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод

Події 12:36   29.09.2024
Оксана Горун
Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод скриншот

Командування російської армії змушувало своїх солдатів на Вовчанському агрегатному заводі чинити опір, чудово розуміючи безнадійність ситуації, розповів у етері нацмарафону представник ГУР МО України Андрій Черняк.

“Насправді там відбувались страшні, дикі, дивні речі з боку російських командирів до своїх підлеглих. Йдеться про навмисні убивства, йдеться про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат не має жодних прав і його взагалі не вважають за людину”, – сказав Андрій Черняк.

За його словами, російське командування прирекло своїх солдатів на безглузду смерть.

Він зазначив, що операцію зі звільнення заводу готували кілька тижнів. Цей об’єкт є важливим для подальшого контрнаступу Сил оборони.

“Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику, забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії та виганяти ворога з української землі”, – сказав представник ГУР МОУ.

Читайте також: ГУР вибило росіян з агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ вдарила по селу на Харківщині: частково зруйнований багатоквартирний дім
РФ вдарила по селу на Харківщині: частково зруйнований багатоквартирний дім
29.09.2024, 13:44
Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії
28.09.2024, 06:00
Ворог б’є по мостах на Куп’янщині, МВА закликає евакуюватися, поки не пізно
Ворог б’є по мостах на Куп’янщині, МВА закликає евакуюватися, поки не пізно
29.09.2024, 13:48
Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод
Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод
29.09.2024, 12:36
Окупанти мінують північ Харківщини “пелюстками” та ПОМ-2 – ОТУВ “Харків”
Окупанти мінують північ Харківщини “пелюстками” та ПОМ-2 – ОТУВ “Харків”
29.09.2024, 11:23
Майже 50 000 на Харківському напрямку зібрали ЗС РФ: Машовець про плани ворога
Майже 50 000 на Харківському напрямку зібрали ЗС РФ: Машовець про плани ворога
29.09.2024, 10:16

Новини за темою:

19:41
Зачистка Агрегатного заводу у Вовчанську: DeepState показав ексклюзивні кадри
15:40
Звільнення агрегатного заводу у Вовчанську: в полон взято близько 20 окупантів
07:41
ISW про ситуацію у Вовчанську: СОУ просунулися та захопили агрегатний завод
16:29
ГУР вибило росіян із агрегатного заводу у Вовчанську на Харківщині (відео)
07:17
СОУ просунулись у центрі Вовчанська: хто контролює Агрегатний завод – ISW

Ви читали новину: «Там відбувалися страшні, дикі, дивні речі – ГУР про Вовчанський завод»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 12:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування російської армії змушувало своїх солдатів на Вовчанському агрегатному заводі чинити опір, чудово розуміючи безнадійність ситуації, розповів у етері нацмарафону представник ГУР МО України Андрій Черняк".