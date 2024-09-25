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Зачистка Агрегатного завода в Волчанске: DeepState показал эксклюзивные кадры

Общество 19:41   25.09.2024
Елена Нагорная
Зачистка Агрегатного завода в Волчанске: DeepState показал эксклюзивные кадры Скриншот

Эксклюзивные кадры работы подразделения «Фахівці» 82-й ОДШБр в районе Агрегатного завода в городе Волчанск Харьковской области, который накануне зачистили от оккупантов, показал проект DeepState.

Защитники помогали в операции по зачистке спецподразделениям Главного управления разведки Минобороны.

«Фахівці» сбросили на оккупантов вблизи завода более десяти противотанковых мин TM62, которые усложнили врагу дальнейшую оборону. Также бойцы доставили украинским спецподразделениям еду, боекомплект и воду.

«Всего за период сотрудничества было сброшено более 120 посылок суммарным весом около 700 кг. После зачистки 30 зданий Агрегатного завода передали ВСУ», — рассказали в DeepState.

Напомним, 24 сентября спецподразделения ГУР МОУ полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода, уничтожив десятки бойцов элитных подразделений врага. Еще около двадцати оккупантов взяли в плен, рассказал офицер спецподразделения Тимура ГУР с позывным «Викинг». Территория завода была передана под контроль ВСУ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 19:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксклюзивные кадры работы подразделения «Фахівці» 82-й ОДШБр в районе Агрегатного завода в городе Волчанск Харьковской области, который накануне зачистили от оккупантов, показал проект DeepState.".