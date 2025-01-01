Видео освобождения завода в Волчанске показал ГУР ко дню рождения Бандеры

Эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода на Харьковщине показало Главное управление разведки Минобороны.

Эту публикацию ведомство приурочило ко дню рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры — 1 января.

«Штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода — одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, осуществленная воинами «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины. На видео — эксклюзивные эпизоды боевой работы «тимуровцев» из подразделения «Стугна»: штурмовые действия, огневая поддержка 120-мм миномета, взятие в плен российских оккупантов и работа боевых медиков», — пишет ГУР.