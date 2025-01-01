Видео освобождения завода в Волчанске показал ГУР ко дню рождения Бандеры
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Эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода на Харьковщине показало Главное управление разведки Минобороны.
Эту публикацию ведомство приурочило ко дню рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры — 1 января.
«Штурм и зачистка 40 зданий Волчанского агрегатного завода — одна из самых сложных фронтовых миссий 2024 года, осуществленная воинами «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины. На видео — эксклюзивные эпизоды боевой работы «тимуровцев» из подразделения «Стугна»: штурмовые действия, огневая поддержка 120-мм миномета, взятие в плен российских оккупантов и работа боевых медиков», — пишет ГУР.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: агрегатный завод, волчанск, ГУР МО, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2025 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода на Харьковщине показало Главное управление разведки Минобороны.".