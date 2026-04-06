В Харькове напали на военнослужащих ТЦК: один из мужчин в больнице

Происшествия 16:13   06.04.2026
Виктория Яковенко
В Харькове напали на военнослужащих ТЦК: один из мужчин в больнице Фото: Харьковский областной ТЦК и СП

Харьковский областной ТЦК и СП сообщил, что сегодня, 6 апреля, во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, мужчина напал на их сотрудников.

Инцидент произошел в Харькове.

«В результате нападения один из военнослужащих получил ранение ножом в живот и был доставлен в больницу, ему предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ОТЦК говорят: нападающий сьежал, сейчас он находится в розыске. И убеждены: «место нахождения нападающего будет оперативно установлено компетентными органами, а виновный – привлечен к ответственности».

Напомним, на прошлой неделе Харьковский областной ТЦК и СП информировал, что в последнее время увеличилось количество нападений на их сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Один из инцидентов произошел 1 апреля. Тогда военнослужащего ТЦК сбило авто.

Читайте также: Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине: двое мужчин в больнице

Автор: Виктория Яковенко
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
Взрывы в Харькове: атаковали спасателей на месте «прилета»
06.04.2026, 17:02
Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)
Момент попадания БпЛА в дом в Харькове показал Терехов (видео)
06.04.2026, 14:04
Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)
Последствия удара БпЛА по дому в Харькове (фото, видео)
06.04.2026, 15:57
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
06.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удары по городу
Новости Харькова — главное 6 апреля: успехи ВСУ, удары по городу
06.04.2026, 17:34
«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
06.04.2026, 17:24

Новости по теме:

20.06.2025
Операция «Опекун»: обыски проводили и у военнослужащих на Харьковщине 📹
22.11.2024
Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»
18.11.2024
Зеленский встретился с защитниками Купянска, чтобы наградить их
25.10.2024
Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
18.07.2024
7 воинов с Харьковщины вернули из плена – Синегубов


  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 16:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной ТЦК и СП сообщил, что сегодня, 6 апреля, во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, мужчина напал на их сотрудников.".