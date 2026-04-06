В Харькове напали на военнослужащих ТЦК: один из мужчин в больнице

Харьковский областной ТЦК и СП сообщил, что сегодня, 6 апреля, во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных, мужчина напал на их сотрудников.

Инцидент произошел в Харькове.

«В результате нападения один из военнослужащих получил ранение ножом в живот и был доставлен в больницу, ему предоставляется необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ОТЦК говорят: нападающий сьежал, сейчас он находится в розыске. И убеждены: «место нахождения нападающего будет оперативно установлено компетентными органами, а виновный – привлечен к ответственности».

Напомним, на прошлой неделе Харьковский областной ТЦК и СП информировал, что в последнее время увеличилось количество нападений на их сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Один из инцидентов произошел 1 апреля. Тогда военнослужащего ТЦК сбило авто.