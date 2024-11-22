Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»

ОТГВ «Харьков» опровергли информацию о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области.

«Сообщаем, что заявление о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области не отвечает действительности. Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции», — отметили в ОТГВ «Харьков».

Ранее командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишак сообщил, что северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении.