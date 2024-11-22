Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»
Военнослужащие Северной Кореи Фото: RFI
ОТГВ «Харьков» опровергли информацию о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области.
«Сообщаем, что заявление о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области не отвечает действительности. Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции», — отметили в ОТГВ «Харьков».
Ранее командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишак сообщил, что северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военнослужащие, ОТГВ "Харьков", северная корея, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 22:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» опровергли информацию о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области.".