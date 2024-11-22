Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»

Общество 22:12   22.11.2024
Оксана Якушко
Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков» Военнослужащие Северной Кореи Фото: RFI

ОТГВ «Харьков» опровергли информацию о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области.

«Сообщаем, что заявление о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области не отвечает действительности. Лицо, которое является первоисточником этой информации, не является официальным спикером ОТУ «Харьков» и комментировало оперативную обстановку вне своей компетенции», — отметили в ОТГВ «Харьков».

Ранее командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишак сообщил, что северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении.

Читайте также: Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
Теракт в Харькове возле Дворца спорта: все детали дела, ВС поставил точку
22.11.2024, 12:17
Мощный дождь. Какой будет погода 23 ноября в Харькове и области
Мощный дождь. Какой будет погода 23 ноября в Харькове и области
22.11.2024, 20:11
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности (обновлено)
В Харькове закрыли станцию ​​метро: подробности (обновлено)
22.11.2024, 12:56
Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области
Об опасной погоде в субботу предупреждают жителей Харькова и области
22.11.2024, 14:49
Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»
Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»
22.11.2024, 22:12

Новости по теме:

21:05
Зеленский встретился с защитниками Купянска, чтобы наградить их
19:19
Уклонист наехал на людей и травмировал 3 военных в Харькове – комментарий ТЦК
12:19
7 воинов с Харьковщины вернули из плена – Синегубов
22:09
90 украинских военных вернули из плена РФ в Украину (фото)
14:34
Около тысячи бойцов ВСУ могли попасть в плен при отходе из Авдеевки – NYT

Вы читали новость: «Бойцов из Северной Кореи на территории Харьковщины нет – ОТГВ «Харьков»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 22:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ОТГВ «Харьков» опровергли информацию о присутствии военнослужащих КНДР на территории Харьковской области.".