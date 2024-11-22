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Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно

Общество 16:06   22.11.2024
Виктория Яковенко
Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно скриншот

Северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир сводного подразделения 153-й ОМБр Назарий Кишак.

Информацию об их количестве Кишак не стал разглашать.

«Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление», — отметил воин.

Он также добавил, что враг ожидает ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию штурмов.

«Техника, которая у них осталась, это несколько недожженных танков и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Купянском, Торецком направлениях, я не вижу», — сказал Кишак.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 16:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир сводного подразделения 153-й ОМБр Назарий Кишак.".