Военных КНДР увидели на Харьковском направлении: что известно
Северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир сводного подразделения 153-й ОМБр Назарий Кишак.
Информацию об их количестве Кишак не стал разглашать.
«Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление», — отметил воин.
Он также добавил, что враг ожидает ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию штурмов.
«Техника, которая у них осталась, это несколько недожженных танков и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Купянском, Торецком направлениях, я не вижу», — сказал Кишак.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 16:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северокорейские военные были замечены на Харьковском направлении. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир сводного подразделения 153-й ОМБр Назарий Кишак.".