Генералы РФ перевели военных в режим «камикадзе» — Ахиллес о штурмах Купянщины
На Купянском направлении за эту неделю несколько возросла активность боевых действий, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
«Они не смогли выполнить задание до 1 ноября – занять Купянский левобережный, занять Купянск-Узловой. Как следствие – российские генералы сейчас перевели своих военных в режим «камикадзе». Вынуждают штурмовать живой силой, периодически применяя технику 24/7. Но так или иначе, несмотря на многочисленные штурмы противника, тактических успехов существенных им не удалось достичь. Каждый день противник теряет десятки своих военнослужащих, а также технику», — сказал Ахиллес.
По его словам, враг «в строй ставит всех, кого можно».
«Уровень подготовки российского оккупанта – разный. Есть подразделения, которые высоко подготовлены, есть – которые формируются из лиц, лишенных свободы. От того, как забрали его (оккупанта – ред.) из тюрьмы до момента, как он оказался в плену — менее одного месяца», — отметил Федоренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, война, Купянщина, фронт;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении за эту неделю несколько возросла активность боевых действий, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".