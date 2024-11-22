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Генералы РФ перевели военных в режим «камикадзе» — Ахиллес о штурмах Купянщины

Общество 12:49   22.11.2024
Виктория Яковенко
Генералы РФ перевели военных в режим «камикадзе» — Ахиллес о штурмах Купянщины скриншот

На Купянском направлении за эту неделю несколько возросла активность боевых действий, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Они не смогли выполнить задание до 1 ноября – занять Купянский левобережный, занять Купянск-Узловой. Как следствие – российские генералы сейчас перевели своих военных в режим «камикадзе». Вынуждают штурмовать живой силой, периодически применяя технику 24/7. Но так или иначе, несмотря на многочисленные штурмы противника, тактических успехов существенных им не удалось достичь. Каждый день противник теряет десятки своих военнослужащих, а также технику», — сказал Ахиллес.

По его словам, враг «в строй ставит всех, кого можно».

«Уровень подготовки российского оккупанта – разный. Есть подразделения, которые высоко подготовлены, есть – которые формируются из лиц, лишенных свободы. От того, как забрали его (оккупанта – ред.) из тюрьмы до момента, как он оказался в плену — менее одного месяца», — отметил Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении за эту неделю несколько возросла активность боевых действий, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".