Генерали РФ перевели військових у режим «камікадзе» – Ахіллес про Куп’янщину
На Куп’янському напрямку за цей тиждень дещо зросла активність бойових дій, повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.
«Вони не змогли виконати завдання до 1 листопада – зайняти Куп’янський лівобережний, зайняти Куп’янськ-Вузловий. Як наслідок – російські генерали зараз перевели своїх військових у режим «камікадзе». Змушують штурмувати живою силою, періодично застосовуючи техніку 24/7. Але так чи інше попри численні штурми противника тактичних успіхів суттєвих їм здобути не вдалося. Щодня противник втрачає дсятки своїх військовослужбовців, а також техніку», – сказав Ахіллес.
За його словами, ворог «до строю ставить усіх, кого можна».
«Рівень підготовки російського окупанта – різний. Є підрозділи, які високо підготовлені, є – які формуються з осіб, що позбавлені волі. Від того як забрали його (окупанта – ред.) з в’язниці до моменту, як він опинився в полоні – менше одного місяця», – зазначив Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, війна, Купянщина, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 12:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку за цей тиждень дещо зросла активність бойових дій, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.".