Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Генерали РФ перевели військових у режим «камікадзе» – Ахіллес про Куп’янщину

Суспільство 12:49   22.11.2024
Вікторія Яковенко
Генерали РФ перевели військових у режим «камікадзе» – Ахіллес про Куп’янщину скриншот

На Куп’янському напрямку за цей тиждень дещо зросла активність бойових дій, повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.

«Вони не змогли виконати завдання до 1 листопада – зайняти Куп’янський лівобережний, зайняти Куп’янськ-Вузловий. Як наслідок – російські генерали зараз перевели своїх військових у режим «камікадзе». Змушують штурмувати живою силою, періодично застосовуючи техніку 24/7. Але так чи інше попри численні штурми противника тактичних успіхів суттєвих їм здобути не вдалося. Щодня противник втрачає дсятки своїх військовослужбовців, а також техніку», – сказав Ахіллес.

За його словами, ворог «до строю ставить усіх, кого можна».

«Рівень підготовки російського окупанта – різний. Є підрозділи, які високо підготовлені, є – які формуються з осіб, що позбавлені волі. Від того як забрали його (окупанта – ред.) з в’язниці  до моменту, як він опинився в полоні – менше одного місяця», – зазначив Федоренко.

Читайте також: Обстріли та евакуація на Куп’янщині – Синєгубов про ситуацію у громаді

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«З надією бачимо майбутнє Харкова» – Терехов про суму на відновлення (відео)
«З надією бачимо майбутнє Харкова» – Терехов про суму на відновлення (відео)
22.11.2024, 13:45
Близько 90 дерев пошкодив буревій у Харкові напередодні (фото)
Близько 90 дерев пошкодив буревій у Харкові напередодні (фото)
22.11.2024, 13:15
Генерали РФ перевели військових у режим «камікадзе» – Ахіллес про Куп’янщину
Генерали РФ перевели військових у режим «камікадзе» – Ахіллес про Куп’янщину
22.11.2024, 12:49
Теракт у Харкові біля Палацу спорту: усі деталі справи, ВС поставив крапку
Теракт у Харкові біля Палацу спорту: усі деталі справи, ВС поставив крапку
22.11.2024, 12:17
“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)
“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)
22.11.2024, 12:44
Новини Харкова – головне 22.11: троє людей отруїлися чадним газом, бої
Новини Харкова – головне 22.11: троє людей отруїлися чадним газом, бої
22.11.2024, 13:20

Новини за темою:

12:44
“Ізюм і Буча вже забуті”: комбат Ахіллеса прочитав свій вірш у Харкові (відео)
13:56
“Потребуємо посилення мобілізаційних заходів”. Ахіллес про захист Куп’янська
15:42
Маємо готуватися до найгірших сценаріїв – Ахіллес про перемогу Трампа і фронт
11:47
На півночі області СОУ почали запускати стільки ж дронів, як і на Куп’янщині
17:05
“Ахіллес”: комплекси С-300, С-400 – проблема, яку можна вирішити

Ви читали новину: «Генерали РФ перевели військових у режим «камікадзе» – Ахіллес про Куп’янщину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 12:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку за цей тиждень дещо зросла активність бойових дій, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.".