Обстріли та евакуація на Куп’янщині – Синєгубов про ситуацію у громаді
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Про ситуацію в Куп’янській громаді – обстріли та евакуацію населення до безпечних населених пунктів, розповів вранці 22 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За даними начальника ХОВА, протягом доби “приліт” зафіксували у Куп’янському районі.
“21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту”, – написав начальник ХОВА.
Він також нагадав, що на Борівському та Куп’янському напрямку триває евакуація цивільного населення. За добу у безпечні місця вивезли 90 людей.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: начальник ХОВА, обстріли, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію в Куп’янській громаді – обстріли та евакуацію населення до безпечних населених пунктів, розповів вранці 22 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".