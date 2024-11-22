Обстріли та евакуація на Куп’янщині – Синєгубов про ситуацію у громаді

Про ситуацію в Куп’янській громаді – обстріли та евакуацію населення до безпечних населених пунктів, розповів вранці 22 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника ХОВА, протягом доби “приліт” зафіксували у Куп’янському районі.

“21 листопада 08:55 с. Колісниківка Куп‘янський район. Відбувся ворожий обстріл БПЛА околиць населеного пункту”, – написав начальник ХОВА.

Він також нагадав, що на Борівському та Куп’янському напрямку триває евакуація цивільного населення. За добу у безпечні місця вивезли 90 людей.