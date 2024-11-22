Обстрелы и эвакуация на Купянщине – Синегубов о ситуации в громаде

О ситуации в Купянской громаде – обстрелах и эвакуации населения в безопасные населенные пункты, рассказал утром 22 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным начальника ХОВА, в течение суток «прилет» зафиксировали в Купянском районе.

«21 ноября 08:55 с. Колесниковка Купянский район. Произошел вражеский обстрел БПЛА окрестностей населенного пункта», – написал начальник ХОВА.

Он также напомнил, что на Боровском и Купянском направлении продолжается эвакуация гражданского населения. За сутки в безопасные места вывезли 90 человек.