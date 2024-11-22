Обстрелы и эвакуация на Купянщине – Синегубов о ситуации в громаде
Скриншот
О ситуации в Купянской громаде – обстрелах и эвакуации населения в безопасные населенные пункты, рассказал утром 22 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.
По данным начальника ХОВА, в течение суток «прилет» зафиксировали в Купянском районе.
«21 ноября 08:55 с. Колесниковка Купянский район. Произошел вражеский обстрел БПЛА окрестностей населенного пункта», – написал начальник ХОВА.
Он также напомнил, что на Боровском и Купянском направлении продолжается эвакуация гражданского населения. За сутки в безопасные места вывезли 90 человек.
Читайте также: РФ выпустила 900 дронов по позициям ВСУ, на Харьковщине было 28 боев – ГШ
Популярно
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник ХОВА, обстрелы, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрелы и эвакуация на Купянщине – Синегубов о ситуации в громаде»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 08:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Купянской громаде – обстрелах и эвакуации населения в безопасные населенные пункты, рассказал утром 22 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".