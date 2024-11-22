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Обстрелы и эвакуация на Купянщине – Синегубов о ситуации в громаде

Происшествия 08:35   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Обстрелы и эвакуация на Купянщине – Синегубов о ситуации в громаде Скриншот

О ситуации в Купянской громаде – обстрелах и эвакуации населения в безопасные населенные пункты, рассказал утром 22 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным начальника ХОВА, в течение суток «прилет» зафиксировали в Купянском районе.

«21 ноября 08:55 с. Колесниковка Купянский район. Произошел вражеский обстрел БПЛА окрестностей населенного пункта», – написал начальник ХОВА.

Он также напомнил, что на Боровском и Купянском направлении продолжается эвакуация гражданского населения. За сутки в безопасные места вывезли 90 человек.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Купянской громаде – обстрелах и эвакуации населения в безопасные населенные пункты, рассказал утром 22 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".