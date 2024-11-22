РФ выпустила 900 дронов по позициям ВСУ, на Харьковщине было 28 боев – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 22 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области.
На Харьковском направлении украинские защитники сдерживали врага в районе Старицы, Волчанска и Глубокого. Враг пытался наступать 10 раз, уточнили в ГШ.
Тем временем россияне активизировались на Купянщине – за сутки зафиксировали 18 боев.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой», – написали в Генштабе.
Кроме того, ВС РФ обстреляли позиции ВСУ по всей линии фронта более трех тысяч раз, 139 из них – из РСЗО, а также выпустили более 900 дронов-камикадзе.
Потери врага, по данным ГШ, таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 22 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области.".