РФ выпустила 900 дронов по позициям ВСУ, на Харьковщине было 28 боев – ГШ

Утром 22 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области.

На Харьковском направлении украинские защитники сдерживали врага в районе Старицы, Волчанска и Глубокого. Враг пытался наступать 10 раз, уточнили в ГШ.

Тем временем россияне активизировались на Купянщине – за сутки зафиксировали 18 боев.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой», – написали в Генштабе.

Кроме того, ВС РФ обстреляли позиции ВСУ по всей линии фронта более трех тысяч раз, 139 из них – из РСЗО, а также выпустили более 900 дронов-камикадзе.

Потери врага, по данным ГШ, таковы: