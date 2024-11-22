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Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW

Украина 07:25   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW

О контратаках ВСУ, а также наступлении и продвижении врага проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Хотя по данным российских источников, оккупанты смогли продвинуться вблизи многоэтажек в Волчанске – в Институте изучения войны не увидели изменений на линии фронта и добавили, что враг безуспешно атаковал на севере Харьковщины.

«20 ноября российский блогер заявил, что российские войска отразили украинскую контратаку в направлении Липцев близ Глубокого (к северу от Харькова)», – отметили в ISW.

Однако, уточнили аналитики, на Купянском направлении враг все же смог добиться некоторых успехов.

«Российские войска продвинулись в восточном Купянске в районе северо-восточнее железнодорожной станции Заосколья; юго-восточнее Купянска на окраине Глушковки», –  написали в Институте изучения войны.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О контратаках ВСУ, а также наступлении и продвижении врага проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).".