Сразу на двух направлениях продвинулись россияне на Купянщине – ISW
О контратаках ВСУ, а также наступлении и продвижении врага проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).
Хотя по данным российских источников, оккупанты смогли продвинуться вблизи многоэтажек в Волчанске – в Институте изучения войны не увидели изменений на линии фронта и добавили, что враг безуспешно атаковал на севере Харьковщины.
«20 ноября российский блогер заявил, что российские войска отразили украинскую контратаку в направлении Липцев близ Глубокого (к северу от Харькова)», – отметили в ISW.
Однако, уточнили аналитики, на Купянском направлении враг все же смог добиться некоторых успехов.
«Российские войска продвинулись в восточном Купянске в районе северо-восточнее железнодорожной станции Заосколья; юго-восточнее Купянска на окраине Глушковки», – написали в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитика, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О контратаках ВСУ, а также наступлении и продвижении врага проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).".