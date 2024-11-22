Відразу на двох напрямках просунулися росіяни на Куп’янщині – ISW

Про контратаки ЗСУ, а також – наступ та просування ворога поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Хоча за даними російських джерел, окупанти змогли просунутися поблизу багатоповерхівок у Вовчанську – в Інституті вивчення війни не побачили змін на лінії фронту та додали, що ворог безрезультатно атакував на півночі Харківщини.

“20 листопада російський блогер заявив, що російські війська відобразили українську контратаку у напрямку Липців поблизу Глибокого (на північ від Харкова)”, – зазначили в ISW.

Однак, уточнили аналітики, на Куп’янському напрямку ворог все ж таки зміг досягти деяких успіхів.

“Російські війська просунулися у східному Куп’янську в районі на північний схід від залізничної станції Заоскілля; на південний схід від Куп’янська на околиці Глушківки”, – написали в Інституті вивчення війни.