«Я оглох, четыре ребра сломаны». Эвакуированные жители о ситуации на Купянщине
По информации ХОВА, после усиления мер эвакуации на Купянщине из громады выехали почти пять с половиной тысяч людей, около 300 из них – дети.
Оставаться в населенных пунктах громады становится все опаснее. Некоторые эвакуированные делятся, что оставлять нажитое не хотели до последнего. Однако выехать вынудили именно постоянные обстрелы.
«Там «прилеты». Я оглох – где-то рядом был «прилет». Четыре ребра сломано. Я не хотел уезжать – жаль дом, я все же наживал все. Но пришлось», – рассказал эвакуированный Артур Семенов.
Вначале всех эвакуированных доставляют в транзитный центр в Харькове – там люди могут получить психологическую, социальную, юридическую поддержку, а также – горячее питание, вещи, средства гигиены. Помимо этого, международные фонды выделяют для вынужденных переселенцев денежную помощь и, при необходимости, временное жилье.
«Ежедневно в логистический центр в Харьков прибывает 100-150 человек. Круглосуточно работаем со всеми профильными службами и благотворителями для эффективной эвакуации гражданского населения. Значительная часть эвакуированных – маломобильные и пожилые люди. Активно сотрудничаем с международными партнерами для создания комфортных и благоприятных условий проживания в местах компактного расположения», – сказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
На данный момент на левом берегу Купянском районе все еще остаются около двух тысяч людей. Речь идет о жителях Куриловской, Петропавловской и Купянской громаде.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Купянщина, обстрелы, принудительная эвакуация, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 10:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ХОВА, после усиления мер эвакуации на Купянщине из громады выехали почти пять с половиной тысяч людей, около 300 из них – дети.".