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РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ

Україна 08:19   22.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 22 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.

На Харківському напрямку українські захисники стримували ворога у районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. Ворог намагався наступати 10 разів, уточнили у ГШ.

Тим часом росіяни активізувалися на Куп’янщині – за добу зафіксували 18 боїв.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової”, – написали в Генштабі.

Крім того, ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ по всій лінії фронту понад три тисячі разів, 139 з них – із РСЗВ, а також випустили понад 900 дронів-камікадзе.

Втрати ворога, за даними ГШ, такі:

Читайте також: Відразу на двох напрямках просунулися росіяни на Куп’янщині – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 22 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.".