РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 22 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.
На Харківському напрямку українські захисники стримували ворога у районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. Ворог намагався наступати 10 разів, уточнили у ГШ.
Тим часом росіяни активізувалися на Куп’янщині – за добу зафіксували 18 боїв.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової”, – написали в Генштабі.
Крім того, ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ по всій лінії фронту понад три тисячі разів, 139 з них – із РСЗВ, а також випустили понад 900 дронів-камікадзе.
Втрати ворога, за даними ГШ, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 08:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 22 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.".