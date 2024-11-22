РФ випустила 900 дронів по позиціях ЗСУ, на Харківщині було 28 боїв – ГШ

Вранці 22 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.

На Харківському напрямку українські захисники стримували ворога у районі Стариці, Вовчанська та Глибокого. Ворог намагався наступати 10 разів, уточнили у ГШ.

Тим часом росіяни активізувалися на Куп’янщині – за добу зафіксували 18 боїв.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової”, – написали в Генштабі.

Крім того, ЗС РФ обстріляли позиції ЗСУ по всій лінії фронту понад три тисячі разів, 139 з них – із РСЗВ, а також випустили понад 900 дронів-камікадзе.

Втрати ворога, за даними ГШ, такі: