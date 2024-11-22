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Військових КНДР побачили на Харківському напрямку: що відомо

Суспільство 16:06   22.11.2024
Вікторія Яковенко
Військових КНДР побачили на Харківському напрямку: що відомо скриншот

Північнокорейські військові були помічені на Харківському напрямку. Про це в етері нацмарафону повідомив командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак.

Інформацію про їхню кількість Кішак не став розголошувати.

«Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленьке накопичення», – зазначив воїн.

Він також додав, що ворог чекає на погіршення погодних умов, щоб розпочати нову серію штурмів.

«Техніка, яка в них лишилася, це кілька недопалених танків і мотоблоки. Іншої техніки я не бачу. Звичайно, що є пікапи, які щодня на Харківському напрямку ми спалюємо. Але такої масованої техніки, як це зараз відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямках, я не бачу», – сказав Кішак.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 16:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Північнокорейські військові були помічені на Харківському напрямку. Про це в етері нацмарафону повідомив командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак.".