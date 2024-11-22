Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»
ОТУВ “Харків” спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.
«Повідомляємо, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції», – наголосили в ОТУВ «Харків».
Раніше командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак повідомив, що північнокорейські військові були помічені на Харківському напрямку.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: военнослужащие, ОТГВ "Харьков", северная корея, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 22:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.".