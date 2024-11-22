Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»

ОТУВ “Харків” спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.

«Повідомляємо, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції», – наголосили в ОТУВ «Харків».

Раніше командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак повідомив, що північнокорейські військові були помічені на Харківському напрямку.