Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»

Суспільство 22:12   22.11.2024
Оксана Якушко
Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»

ОТУВ “Харків” спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.

«Повідомляємо, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції», – наголосили в ОТУВ «Харків».

Раніше командир зведеного підрозділу 153-ї ОМБр Назарій Кішак повідомив, що північнокорейські військові були помічені на Харківському напрямку.

Читайте також: Військових КНДР побачили на Харківському напрямку: що відомо

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»
Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»
22.11.2024, 22:12
Документував Голодомор у Харкові. Вийшов фільм про австрійського інженера
Документував Голодомор у Харкові. Вийшов фільм про австрійського інженера
22.11.2024, 21:23
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
22.11.2024, 20:11
У Харкові закрили станцію метро: подробиці (оновлено)
У Харкові закрили станцію метро: подробиці (оновлено)
22.11.2024, 12:56
У підпалі Укрпошти підозрюють 18-річного хлопця з Харкова
У підпалі Укрпошти підозрюють 18-річного хлопця з Харкова
22.11.2024, 18:58
2800 переселенців отримали роботу в Харківській області з початку року
2800 переселенців отримали роботу в Харківській області з початку року
22.11.2024, 19:46

Новини за темою:

21:05
Зеленський зустрівся з оборонцями Куп’янська, щоб нагородити їх
19:19
Ухилянт наїхав на людей і травмував трьох військових у Харкові – коментар ТЦК
12:19
7 воїнів з Харківщини повернули з полону – Синєгубов
22:09
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)
14:34
Тисяча бійців ЗСУ могли потрапити в полон під час виходу з Авдіївки – NYT

Ви читали новину: «Бійців із Північної Кореї на території Харківщини немає – ОТУВ «Харків»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 22:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ОТУВ “Харків” спростували інформацію про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області.".