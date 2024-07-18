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7 воинов с Харьковщины вернулись из плена – Синегубов

Общество 12:19   18.07.2024
Оксана Якушко
7 воинов с Харьковщины вернулись из плена – Синегубов Фото: ОП

Вчера Украине удалось освободить из российского плена еще 95 военнослужащих, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Среди них 7 бойцов из Харьковской области: два защитника из Харькова, по одному из сел Малиновка и Приморское Чугуевского района, а также по одному защитнику из Мерефы, Русской Лозовой и один воин из села Краснопавловка Лозовского района», — рассказал Синегубов.

Читайте также: В Украину из плена РФ вернули 95 защитников (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 12:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера Украине удалось освободить из российского плена еще 95 военнослужащих, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".