7 воинов с Харьковщины вернулись из плена – Синегубов

Вчера Украине удалось освободить из российского плена еще 95 военнослужащих, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Среди них 7 бойцов из Харьковской области: два защитника из Харькова, по одному из сел Малиновка и Приморское Чугуевского района, а также по одному защитнику из Мерефы, Русской Лозовой и один воин из села Краснопавловка Лозовского района», — рассказал Синегубов.