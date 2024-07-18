7 воинов с Харьковщины вернулись из плена – Синегубов
Фото: ОП
Вчера Украине удалось освободить из российского плена еще 95 военнослужащих, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Среди них 7 бойцов из Харьковской области: два защитника из Харькова, по одному из сел Малиновка и Приморское Чугуевского района, а также по одному защитнику из Мерефы, Русской Лозовой и один воин из села Краснопавловка Лозовского района», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: военнослужащие, воины, Олег Синегубов, плен, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 12:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера Украине удалось освободить из российского плена еще 95 военнослужащих, напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".